Time ha svelato la sua Persona dell’anno

Time ha annunciato la Persona dell’Anno, riconoscimento assegnato dal 1927, dedicato a individuare le figure più influenti dell’anno. Quest’anno, la scelta è ricaduta sugli «architetti dell’intelligenza artificiale», evidenziando l’impatto crescente di questa tecnologia sulla società e sul futuro globale.

