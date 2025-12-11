Time ha scelto la persona dell’anno del 2025 | la scelta fuori dal comune

Time ha annunciato la Persona dell’anno 2025, una scelta che si distingue per originalità. Per il 2024, la rivista ha puntato sugli «architetti dell’AI», protagonisti di una rivoluzione tecnologica che sta trasformando profondamente società, economia e cultura a livello globale.

Time ha annunciato la propria Persona dell’anno, e per il 2024 la scelta è caduta sugli «architetti dell’AI», gli artefici della rivoluzione tecnologica che sta ridefinendo società, economia e cultura. Non un singolo individuo, dunque, ma un gruppo di figure che hanno contribuito — ciascuna in modo decisivo — allo sviluppo dell’ intelligenza artificiale, definita dalla rivista come «la tecnologia più influente del nostro tempo». Due le copertine diffuse: una mostra le lettere “A” e “I” circondate da impalcature, a simboleggiare un cantiere in perenne costruzione; l’altra omaggia la celebre fotografia “ Lunch atop a skyscraper ”, ritraendo alcune tra le personalità più potenti del settore sedute su una trave sospesa nel vuoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Time ha scelto la persona dell’anno del 2025: la scelta fuori dal comune

Time ha scelto tre volte oggetti o concetti per la copertina di fine anno: nel 1982 andò al personal computer per la rapida trasformazione che stava operando sulla società, mentre nel 1988 fu la volta della Terra in quanto pianeta in pericolo. Nel 2006 la rivista p

