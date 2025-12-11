Tienimi presente ad Aversa l' anteprima nazionale di Alberto Palmiero

Casertanews.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa accoglie in anteprima nazionale "Tienimi presente": il trionfo di Alberto Palmiero, dal Magazzino al Red Carpet.Il ritorno a casa del regista fresco vincitore alla Festa del Cinema di RomaAversa celebra il successo del suo figlio d'arte, Alberto Palmiero, con l'anteprima nazionale della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

"Tienimi presente", ad Aversa l'anteprima nazionale di Alberto Palmiero - Aversa celebra il successo del suo figlio d'arte, Alberto Palmiero, con l'anteprima nazionale della sua opera prima, Tienimi presente. Da casertanews.it

tienimi presente aversa anteprimaAversa, al Vittoria due serate di “cinema aversano” con “Tienimi Presente” e “Bobò” - Due serate davvero speciali attendono il pubblico della nostra città. Lo riporta pupia.tv