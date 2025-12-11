Ti Porto Fuori il Natale | tutti gli eventi tra caccia al tesoro karaoke e animazioni

Dal 13 dicembre al 6 gennaio, Porto Fuori ospita il ciclo di eventi natalizi “Ti Porto Fuori il Natale”, organizzato dall’Associazione Allegri Genitori Aps e il Comune di Ravenna. Un ricco programma di attività pomeridiane e serali, tra caccia al tesoro, karaoke e animazioni, per vivere lo spirito delle festività in compagnia e divertimento.

Grandissima affluenza ieri sera in Piazza per lo spettacolo dei bambini della scuola elementare Cavina, di Andrea Lama e per l’Accensione dell’Albero del Ti Porto Fuori il Natale 2025 grazie a tutti quelli che sono venuti vi aspettiamo così numerosi anc - facebook.com Vai su Facebook

