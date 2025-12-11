Ti Porto Fuori il Natale | tutti gli eventi tra caccia al tesoro karaoke e animazioni

Dal 13 dicembre al 6 gennaio, la frazione di Porto Fuori ospita il ciclo di eventi natalizi “Ti Porto Fuori il Natale”, organizzato dall’Associazione Allegri Genitori Aps in collaborazione con il Comune di Ravenna. Un calendario ricco di attività pomeridiane e serali, tra caccia al tesoro, karaoke e animazioni, per vivere la magia del Natale in compagnia.

