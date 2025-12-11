Thomas Nadalini ci crede | Non ho niente meno degli altri A volte ci vuole un po’ di ignoranza

Thomas Nadalini, talento emergente dello short track azzurro, si distingue per le sue performance brillanti nelle tappe del World Tour 2025. Originario del Trentino, ha conquistato il suo primo podio individuale nei 1500 metri a Danzica, dimostrando determinazione e talento. Questo inizio promettente segna un importante passo nella sua carriera sportiva.

Thomas Nadalini è il nome nuovo dello short track azzurro. Un inizio di stagione davvero brillante per il trentino, che si è messo in luce nelle quattro tappe del World Tour 2025, cogliendo anche il suo primo podio individuale della carriera con un secondo posto nei 1500 metri a Danzica. Una crescita costante quella dell’azzurro, protagonista anche con la staffetta maschile, con cui ha colto quattro podi consecutivi. Nadalini è stato tra gli ospiti di Salotto Bianco, il programma di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in onda sul canale YouTube di OA Sport. Le aspettative iniziali: “ Fisicamente mi sentivo molto pronto per la stagione, anche se sapevo che peccavo ancora un po’ dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Oasport.it