The Witcher 3 | Wild Hunt potrebbe ricevere un nuovo DLC | sarà presentato ai TGA 2025?

Si ipotizza un possibile nuovo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt, alimentando le speculazioni tra i fan. La notizia si diffonde grazie alle dichiarazioni di Remigiusz Maciaszek, noto giornalista polacco, che ha anticipato dettagli su altri titoli. La presentazione del DLC potrebbe avvenire ai TGA 2025, alimentando l’attesa per ulteriori novità sul celebre gioco.

L’ipotesi di un nuovo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt è tornata a circolare con insistenza grazie a dichiarazioni provenienti dal canale YouTube polacco di Remigiusz Maciaszek, un volto noto nella scena videoludica per aver anticipato correttamente varie informazioni su Cyberpunk 2077. Secondo l’informatore, questo sarebbe il “momento migliore” per annunciare una nuova espansione e i The Game Awards 2025, che si terranno questa notte, rappresenterebbero l’occasione ideale per rivelarla al pubblico. Nel video, Maciaszek afferma apertamente di ritenere l’annuncio imminente e aggiunge che l’esistenza del DLC gli sarebbe stata confermata da due fonti separate, una delle quali considerata particolarmente affidabile. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe ricevere un nuovo DLC: sarà presentato ai TGA 2025?

In uscita il 19 dicembre! Gwent: Il leggendario gioco di carte. Prenotalo subito da GameWay. Numero copie limitato! Gwent: Il leggendario gioco di carte porta finalmente sul tavolo l’esperienza strategica resa celebre da The Witcher 3: Wild Hunt. Questa edizio - facebook.com Vai su Facebook

The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere un nuovo DLC? Forse sarà presentato ai TGA 2025 - Una nuova voce di corridoio afferma che CD Projekt Red starebbe per lanciare un DLC di The Witcher 3: Wild Hunt, per collegarlo al nuovo capitolo. Si legge su multiplayer.it

Leaks claim that new Witcher 3 DLC may appear at The Game Awards, ten years after the RPG's launch - Prominent Polish leaker Borys Niespielak says CD Projekt will announce Witcher 3 DLC at The Game Awards, ten years after the game's release. pcgamesn.com scrive