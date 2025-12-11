The Smashing Machine recensione | un inedito Dwayne Johnson torna sul ring per la sua miglior prova

La nostra recensione di The Smashing Machine, il biopic diretto da Benny Safdie con un inedito Dwayne Johnson lottatore di MMA ed Emily Blunt come spalla perfetta, in un dramma umano che va ben oltre il film sportivo. The Smashing Machine è quel che non ti aspetti: un biopic che non ha la minima intenzione di essere uno “sport movie”, ma il ritratto intimo e umano di uno sportivo, che crolla sotto il peso di ciò che lo ha reso famoso. The Rock si rompe per lasciar scoprire al suo interno pura drammaticità scenica. The Smashing Machine – Dwayne Johnson (foto di I Wonder Pictures) Il biopic su Mark Kerr: pioniere dell’MMA. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

