THE PERFECT MATCH | L’ALGORITMO di Lyla Mars – Recensione

The Perfect Match: L’Algoritmo é il primo romanzo della dilogia distopica di Lyla Mars edito in Italia da Harper Collins nella collana Midnight e tradotto dall’originale da Chiara Casaburi. Trama. XXII SECOLO. SMETTI DI CERCARE L’AMORE: QUANDO RAGGIUNGERAI LA MAGGIORE ETÀ, SARÀ LA SCIENZA A DIRTI CHI È LA TUA ANIMA GEMELLA. Obbedire alla legge. o ascoltare il cuore? 98,8 %. Eliotte non riesce ancora a crederci, ma i risultati del test di compatibilità della Algorithma sono inconfutabili. Lo Stato americano ha appena decretato scientificamente che Izaak Meeka è la sua anima gemella più pura, quella con cui dovrà sposarsi e andare a vivere nelle prossime settimane, per garantire la sopravvivenza della specie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

