the game awards 2025 un trailer di 3 minuti costa a publisher e team oltre 1 milione di dollari per un report

Il report sui costi dei trailer ai The Game Awards 2025 rivela che un video di 3 minuti può costare oltre un milione di dollari tra spese di produzione e promozione. L’evento, il più seguito nel settore videoludico, richiede investimenti considerevoli da parte di publisher e team di sviluppo per ottenere visibilità e impatto.

Un nuovo report ha svelato quanto costi davvero apparire ai The Game Awards 2025, l'evento videoludico più seguito al mondo. Mentre l'industria attraversa anni difficili tra licenziamenti e chiusure di studi, i costi per "essere presenti" durante lo show di Geoff Keighley continuano a salire in modo vertiginoso. Secondo più fonti, nel 2025 un trailer di tre minuti supera il milione di dollari, trasformando la serata in una delle vetrine più costose dell'intrattenimento digitale. Allo stesso tempo, gli sviluppatori faticano persino ad accedere alla cerimonia che dovrebbe celebrare il loro lavoro, tra biglietti limitati, prezzi alti e procedure confuse.

