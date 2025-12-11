The Flash | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Flash: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Flash, film del 2023 diretto da Andy Muschietti. Basato sull’omonimo personaggio di DC Comics, è il 13esimo film del DC Extended Universe (DCEU), nonché primo stand-alone cinematografico sul personaggio di Flash. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo aver aiutato Batman e Wonder Woman a fermare una rapina da parte di Al Falcone e il suo gruppo di terroristi a Gotham City, Barry Allen Flash rivisita la sua casa d’infanzia, dove rammenta la sua vita con i genitori Nora e Henry prima che la madre venisse uccisa, omicidio per il quale Henry è stato ingiustamente accusato e imprigionato. 🔗 Leggi su Tpi.it

