The Cage sabato 13 dicembre My Generation con Bomba Molotov

Sabato 13 dicembre torna My Generation, manifestazione organizzata grazie alla collaborazione tra The Cage e Musicus Concentus. Riflettori accesi sugli emergenti Bomba Molotov, una band che ha saputo trasformare una lunga amicizia in un progetto maturo e carico di identità e che si sta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it