The Book of mormon agli Arcimboldi | il clan degli Elder conquista Milano

Il clan degli Elder cattura Milano. Straordinario successo ieri sera per la prima Italiana di The Book of mormon al Teatro Arcimboldi. La simpatia di tutto il cast, la bravura dei ballerini, in un contesto scenico divertente, ha conquistato il pubblico milanese accorso ad assistere allo spettacolo. Il trionfo di quella che viene definita un’opera dissacrante, esilarante, blasfema e la più politicamente scorretta di sempre, sta proprio nel mix vincente tra ironia e provocazione che porta lo spettatore a spunti di riflessione interessanti. La narrazione è sul viaggio di Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it