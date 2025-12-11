Tetris al Nazareno Se Bonaccini passa con Schlein rimescolamenti in segreteria s’avanzano?

L'esito delle primarie del Partito Democratico e le eventuali alleanze in vista delle prossime sfide politiche agitano i vertici e le correnti interne. Con Bonaccini e Schlein al centro del dibattito, si discute sulle modalità di ingresso in maggioranza e sui possibili rimescolamenti nella segreteria, in un clima di incertezza e tensione politica.

Entrare in maggioranza da ex simbolo della minoranza dem, sì, ma come? Ed è sul “come” che oggi si dibatte dentro, fuori e al limitare del Nazareno. Anzi: ci si arrovella sul modo in cui quel “come. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tetris al Nazareno. Se Bonaccini passa con Schlein, rimescolamenti in segreteria s’avanzano?

