Test Medicina semestre filtro 2025 | in arrivo decreto Mur ipotesi ammissione con due esami superati

È in fase di valutazione un nuovo decreto ministeriale per i test di accesso a Medicina del semestre filtro 2025. Tra le ipotesi, si considera l'ammissione attraverso il superamento di due esami, con l’obiettivo di garantire un percorso più equo e sostenibile per gli aspiranti medici.
È allo studio la possibilità di introdurre un nuovo decreto ministeriale per salvare i test di accesso a Medicina del semestre filtro 2025. L’ipotesi si basa sull’elevato numero di studenti che non hanno superato i quiz relativi alle discipline della Fisica, della Chimica e della Biologia all’appello del 20 novembre scorso. Nel frattempo, il 10 dicembre 2025 si è svolto il secondo appello per l’accesso alla facoltà di Medicina con risultati che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli del primo appello. Gli esiti di questi test si conosceranno solo nella giornata del 23 dicembre 2025. Se dovessero essere confermati i risultati negativi del primo appello, il ministero dell’Università e della Ricerca di Anna Maria Bernini potrebbe adottare dei correttivi per promuovere almeno una parte dei concorrenti che, alle regole attuali, non verrebbe ammessa al secondo semestre della facoltà di Medicina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
«Semestre filtro, una beffa chiamarlo così»: le proteste degli aspiranti medici che hanno affrontato l'ultimo test, dopo due mesi di corso - Parole dure quelle di Pietro Soldà, 21 anni, e Michelangelo Buzzanca, 26 anni, appena usciti dall'Hub di Ingegneria di via ... Da ilgazzettino.it