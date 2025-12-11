Test Medicina Burioni sale in cattedra sui social e umilia gli studenti | io l’avrei superato al liceo vergognatevi

Nel dibattito sui social riguardante il test di Medicina, Burioni si è scagliato contro gli studenti, suscitando polemiche. Mentre discetta in tv con sicurezza, le sue parole rivolte ai giovani alle prime armi hanno acceso le discussioni, sollevando interrogativi su rispetto e modalità di confronto nel contesto universitario.

Passi discettare in tv con fare da detentore della verità medica rivelata in tasca, ma infierire così causticamente sui social contro giovani alle prime armi universitarie alle prese con il moloch dell’esame di ammissione a Medicina su cui si favoleggia da sempre, è forse davvero un po’ troppo. Ma tant’è, e così forte del suo sapere e di un’esperienza maturata sul campo e ostentata negli studi tv dell’era Covid, Roberto Burioni, immunologo, virologo e divulgatore scientifico da interminabili ore ormai posta a profusione commenti e rilievi sardonici e caustici su domande e risposte del test che, ancora una volta, per molti si è rivelato una barriera insormontabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Test Medicina, Burioni sale in cattedra sui social e umilia gli studenti: io l’avrei superato al liceo, vergognatevi

#Test di #medicina. Nel pomeriggio previste mobilitazioni degli studenti contro le irregolarità. Intanto il Ministero studia una sanatoria: si entra in graduatoria anche senza la sufficienza, ma il debito va recuperato. #Tg1 Rosa Vitarelli Vai su X

#Test di #medicina. Nel pomeriggio previste mobilitazioni degli studenti contro le irregolarità. Intanto il Ministero studia una sanatoria: si entra in graduatoria anche senza la sufficienza, ma il debito va recuperato. #Tg1 Rosa Vitarelli - facebook.com Vai su Facebook

Test Medicina, Burioni critica le “ridicole lagnanze” degli studenti: “La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti. Questo non è un esame, è ... - Il virologo e docente universitario ha definito le proteste degli studenti "ridicole lagnanze" e ... Come scrive orizzontescuola.it

Test medicina, valanghe di bocciati, Burioni: ''Domande da seconda media. Lamentatevi meno e studiate di più. Il liceo vi ha illusi promuovendovi tutti, questa è la dura ... - ''Visti gli esami di medicina: io li avrei superati al quarto anno di liceo insieme a tutti i miei compagni di classe. Si legge su ildolomiti.it