Test impossibili per entrare a Medicina studenti in piazza | verso la sanatoria

Studenti manifestano in piazza per chiedere una sanatoria, evidenziando le difficoltà dei test di accesso a Medicina, considerati ormai quasi impossibili. Nonostante il secondo appello, al termine del semestre filtro, i risultati sono stati più complessi del previsto, accentuando le preoccupazioni e le richieste di revisione del sistema di selezione.

Test di accesso a Medicina impossibili o quasi. Anche il secondo appello, al termine del cosiddetto semestre filtro, si è rivelato più difficile del previsto. L'associazione universitaria Udu annuncia ricorsi e oggi, 11 dicembre, scende in piazza a Roma. Sul tavolo del ministero dell'Università e. 🔗 Leggi su Today.it

L’ultima chance per entrare a Medicina: “Prove ancora più difficili del primo esame” - Al Lingotto l’appello per oltre 2400 studenti che erano stati bocciati al primo test di sbarramento in fisica, chimica e biologia ... Si legge su torino.repubblica.it

Strage agli esami di Medicina: promossi solo il 10%, rischio posti vuoti e studenti allo sbando - Le percentuali non sono ancora ufficiali, ma il dato che rimbalza dagli atenei è spietato: tra il 10% e il ... Si legge su giornalelavoce.it

