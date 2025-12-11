Test di Medicina studenti contestano | Non ce la facciamo più Bernini | Siete sempre dei poveri comunisti dimostrate la vostra inutilità Riconosciuto errore nella prova di Fisica del secondo appello

Orizzontescuola.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti di Medicina si sono scagliati contro il test, lamentando le difficoltà e l’impossibilità di affrontarlo. Nel frattempo, il ministro dell’Università, Annamaria Bernini, ha riconosciuto un errore nella prova di Fisica del secondo appello, suscitando reazioni e polemiche sul tema dell’affidabilità e delle modalità di valutazione.

Il ministro dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini ha confermato la presenza di un errore nel secondo appello del test di Medicina, specificatamente nella sezione di Fisica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

test medicina studenti contestanoLa ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: “Siete solo poveri comunisti” - Lo ha detto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la con ... Segnala fanpage.it

test medicina studenti contestanoAtreju, Bernini contestata da studenti di medicina per il ‘semestre filtro’ - La ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell'Udu, unione degli universitari, durante il suo ... Secondo msn.com