Test di Medicina studenti contestano | Non ce la facciamo più Bernini | Siete sempre dei poveri comunisti dimostrate la vostra inutilità Riconosciuto errore nella prova di Fisica del secondo appello

Gli studenti di Medicina si sono scagliati contro il test, lamentando le difficoltà e l’impossibilità di affrontarlo. Nel frattempo, il ministro dell’Università, Annamaria Bernini, ha riconosciuto un errore nella prova di Fisica del secondo appello, suscitando reazioni e polemiche sul tema dell’affidabilità e delle modalità di valutazione.

Il ministro dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini ha confermato la presenza di un errore nel secondo appello del test di Medicina, specificatamente nella sezione di Fisica.

#Test di #medicina. Nel pomeriggio previste mobilitazioni degli studenti contro le irregolarità. Intanto il Ministero studia una sanatoria: si entra in graduatoria anche senza la sufficienza, ma il debito va recuperato. #Tg1 Rosa Vitarelli

La ministra Bernini contro studenti che la contestano sul test di Medicina: "Siete solo poveri comunisti" - Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, rivolgendosi agli studenti che la contestavano.

Atreju, Bernini contestata da studenti di medicina per il 'semestre filtro' - La ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell'Udu, unione degli universitari, durante il suo intervento.