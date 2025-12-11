Test di Medicina secondo round Rabbia e delusione | Una strage

Il secondo round dei test di Medicina ha suscitato forti emozioni tra i candidati, tra delusione e rabbia. A Pisa, il 11 dicembre 2025, studenti e aspiranti medici esprimono il loro malcontento, alimentando speranze di ricorsi e dando vita a nuove interpretazioni di un tema che coinvolge molti giovani.

Pisa, 11 dicembre 2025 – Dalla disperazione alla rabbia, passando per la speranza di un ricorso e persino creando una nuova versione de "Le parole che non ti ho detto". è il clima fuori dal Polo San Rossore dell'Università di Pisa, una delle tre strutture dove ieri si è svolto il secondo appello del nuovo test di Medicina introdotto con la riforma del semestre filtro. Un meccanismo che, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe superare il vecchio test d'ingresso e permettere agli studenti di mettersi in gioco frequentando lezioni universitarie da settembre fino a dicembre e sostenendo tre prove – biologia, chimica e fisica – che serviranno a stabilire chi potrà accedere al primo anno di Medicina.

