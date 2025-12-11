Test di Medicina quasi impossibili | verso una possibile sanatoria oggi studenti in piazza

Le prove di accesso a Medicina si sono rivelate più difficili del previsto, generando proteste tra gli studenti e richieste di sanatoria. Le nuove modalità di esame, inserite nel cosiddetto semestre filtro, stanno sollevando crescenti preoccupazioni e contestazioni, evidenziando le tensioni legate alla selezione e alle difficoltà del percorso di ingresso alla facoltà.

Prove troppo difficili e proteste in crescita. Le nuove prove di accesso a Medicina, previste al termine del cosiddetto semestre filtro, si sono rivelate più ostiche del previsto, scatenando proteste e annunci di ricorsi. L'associazione studentesca Udu è scesa in piazza oggi, 11 dicembre, mentre sul tavolo del Ministero dell'Università comincia a farsi strada l'ipotesi di una "sanatoria" con obbligo di recupero crediti per chi non raggiungerà la sufficienza in tutte le materie. Test del semestre filtro: bocciati 9 studenti su 10. Il semestre "aperto", iniziato a settembre, ha permesso a tutti gli aspiranti medici di frequentare temporaneamente le lezioni prima di sostenere tre prove nazionali di Chimica, Biologia e Fisica, strutturate in modo simile al vecchio test d'ingresso.

