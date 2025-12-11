Test di medicina il Mur corre ai ripari Tutti gli studenti in graduatoria
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato misure correttive per il test di medicina, garantendo la possibilità a tutti gli studenti in graduatoria di accedere al corso, anche coloro che non hanno raggiunto la soglia di 18/30 in tutte e tre le prove. La decisione mira a favorire l'inclusione e a rispondere alle criticità emerse durante le selezioni.
Tutti in graduatoria, anche chi non avrà conseguito '18', pari alla sufficienza, in tutte e tre le prove per proseguire medicina. Ma con il recupero dei crediti formativi. È un'ipotesi alla quale sta lavorando il ministero dell'Università e della Ricerca e che probabilmente esaudirà appelli, preghiere e desideri degli studenti più preoccupati, soprattutto dopo l'ultimo esame. I ragazzi si sono trovati davanti quesiti che hanno definito "estremamente complessi" e una prova di fisica da loro ritenuta "impossibile". Un fiume in piena, nei gruppi e sui social, i commenti degli aspiranti medici che hanno affrontato il secondo appello del semestre filtro di medicina.
