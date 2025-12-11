test di medicina il mur corre ai ripari tutti gli studenti in graduatoria

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha annunciato misure correttive per il test di medicina, garantendo la possibilità a tutti gli studenti in graduatoria di accedere al corso, anche coloro che non hanno raggiunto la soglia di 18/30 in tutte e tre le prove. La decisione mira a favorire l'inclusione e a rispondere alle criticità emerse durante le selezioni.

