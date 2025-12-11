Territori soldati e ricostruzione | lo scontro sui due piani per la pace in Ucraina
Il dibattito internazionale sulla pace in Ucraina si intensifica, con confronti su due fronti principali: il supporto ai territori e le modalità di ricostruzione. La trattativa si svolge su più livelli, cercando un equilibrio tra le esigenze di Kiev e gli interessi di Mosca, in un contesto di tensione e negoziati decisivi per il futuro del paese.
Il confronto internazionale sulla pace in Ucraina entra in una fase decisiva, segnato da una trattativa che si è ormai divisa in più livelli per tentare di trovare un’intesa che non penalizzi Kiev e non conceda vantaggi eccessivi a Mosca. Negli ultimi giorni, le delegazioni degli Stati Uniti, dell’ Europa e dell’ Ucraina hanno moltiplicato gli incontri per definire un quadro complessivo che garantisca a Kiev un futuro da nazione sovrana, protetta da solide garanzie occidentali e sostenuta da un piano reale di ricostruzione. È il risultato di un lavoro diplomatico condotto soprattutto da Francia, Germania e Regno Unito, impegnate in colloqui serrati con gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e l’immobiliarista Steve Witkoff, affiancati dal segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
