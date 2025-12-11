Terremoto Ternana via l’amministratrice Tiziana Pucci Focus su stadio-clinica | Basta ingerenze e condizionamenti

L'assemblea dei soci della Ternana calcio ha deciso di rimuovere l’amministratrice Tiziana Pucci per “giusta causa”. La decisione arriva nel contesto di tensioni e questioni legate allo stadio e alla clinica, con l’obiettivo di eliminare ingerenze e condizionamenti. L’episodio rappresenta un importante cambio di passo nella gestione del club rossoverde.

