Terremoto Guido Castelli commissario straordinario I sindaci | Il ritorno alla normalità è sempre una sfida
Giovedì mattina alla Camera dei Deputati si è tenuto un incontro operativo tra Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto in Romagna, e i rappresentanti politici, per affrontare le sfide di un percorso verso la normalità ancora complesso.
Si è svolto giovedì mattina alla Camera dei Deputati un incontro operativo tra il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 che interessò la Romagna, il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, la deputata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Guido Castelli, Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione delle Aree Colpite dal Terremoto del 2016 e 2017, è intervenuto alla quinta edizione di Economica 2025 - ‘Il Paese bello. La rotta italiana nella turbolenza globale’. • • • #anpit #anpitita - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Ricostruzione post terremoto si avvicina la nomina del commissario | sarà il senatore Guido Castelli
Leggi anche: La nuova caserma dei carabinieri L’inaugurazione a Borgo di Arquata
Castelli Commissario. Terremoto 2023, oggi la nomina del governo - La deputata Tassinari di Forza Italia preannuncia l’arrivo del senatore di Fratelli d’Italia come referente operativo per il sisma a Tredozio e Rocca. Si legge su msn.com
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ROSARIA TASSINARI (FORZA ITALIA): “CASTELLI COMMISSARIO AL TERREMOTO: SCELTA COMPETENTE, PIENA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE”» - Rosaria Tassinari (Forza Italia): “Castelli commissario al terremoto: scelta competente, piena disponibilità a collaborare” ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive