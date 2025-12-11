Terremoto Guido Castelli commissario straordinario I sindaci | Il ritorno alla normalità è sempre una sfida

Forlitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina alla Camera dei Deputati si è svolto un incontro operativo tra Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 in Romagna, e altri rappresentanti politici. I sindaci coinvolti evidenziano come il ritorno alla normalità rappresenti sempre una sfida complessa da affrontare.

Si è svolto giovedì mattina alla Camera dei Deputati un incontro operativo tra il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Castelli, prossimo commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 2023 che interessò la Romagna, il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, la deputata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Terremoto Centro Italia, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Norcia 30 ottobre 2023

Video Terremoto Centro Italia, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Norcia 30 ottobre 2023

Terremoto 2023. Il futuro commissario incontra già i sindaci - Rocca, Castrocaro e Tredozio hanno fatto il punto con Guido Castelli "Costante interesse del Governo. Lo riporta msn.com

terremoto guido castelli commissarioCastelli Commissario. Terremoto 2023, oggi la nomina del governo - La deputata Tassinari di Forza Italia preannuncia l’arrivo del senatore di Fratelli d’Italia come referente operativo per il sisma a Tredozio e Rocca. msn.com scrive