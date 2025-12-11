Terre d’Oltrepò spunta un acquirente per la cooperativa in liquidazione
Una fase di incertezza avvolge la cooperativa Terre d’Oltrepò di Broni, in provincia di Pavia, che si trova in liquidazione. Un potenziale acquirente si fa avanti, suscitando attenzione tra i soci e gli operatori locali. La situazione richiede trasparenza per tutelare gli interessi degli agricoltori e preservare il valore di un territorio già duramente colpito.
Broni (Pavia), 11 dicembre 2025 – “Un momento delicato che ha bisogno di chiarezza come atto di rispetto verso i soci viticoltori e un territorio che ha già pagato un prezzo molto alto”. L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi risponde così al gruppo “Viticoltori per la cooperazione di Terre d’Oltrepò ” preoccupato per quella che ha definito “una situazione incancrenita ”. L’assessore. “Parlare di immobilismo significa non conoscere la realtà – aggiunge Beduschi che segue la vicenda in stretto contatto con il commissario, l’amministratore della Spa e il Ministero –. Dal giorno del suo insediamento il commissario Luigi Zingone ha svolto un’attività costante e molto intensa, ricostruendo la situazione amministrativa, garantendo la vendemmia, ripristinando la governance della controllata e seguendo le procedure necessarie con il Ministero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
