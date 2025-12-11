Terni Roberto Pastura | Le risorse per diminuire le tasse ci sono Sostenere i giovani e le attività commerciali

Roberto Pastura, capogruppo di Fratelli d’Italia a Terni, evidenzia come le risorse per ridurre le tasse siano disponibili e possano essere utilizzate per sostenere i giovani e il ripopolamento del centro storico. In Consiglio comunale ha presentato due atti di indirizzo mirati a rilanciare queste aree strategiche per il futuro della città.

"In qualità di Capogruppo di Fratelli d’Italia, ho presentato in Consiglio comunale due atti di indirizzo che mettono la leva fiscale al servizio di due sfide strategiche per il futuro di Terni, ossia la permanenza dei giovani e il rilancio del centro storico. Nel bilancio 2026, questa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

