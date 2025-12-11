Terni la presentazione del libro ‘Lo Psicologo in tasca’ | Trasformare psiche e corpo in un luogo sicuro ed accogliente

Venerdì 12 dicembre alle ore 16 si terrà a Terni la presentazione del libro ‘Lo Psicologo in tasca’, un percorso tra scienza e vita quotidiana. L’evento esplorerà come trasformare psiche e corpo in ambienti sicuri e accoglienti, offrendo strumenti pratici per il benessere e la salute, partendo dalle evidenze scientifiche.

Dalle evidenze scientifiche alla vita quotidiana. Un ‘viaggio’ tra benessere e salute quello in programma venerdì 12 dicembre (ore 16.30) nella sala del Caffè letterario della Biblioteca comunale. A dare l’input il nuovo libro di David Lazzari denominato Lo Psicologo in tasca. Benessere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

