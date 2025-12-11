Tensione nei cieli asiatici i B-52 americani in volo | super-blitz dopo le manovre di Mosca e Pechino

In risposta alle recenti esercitazioni congiunte di Russia e Cina, gli Stati Uniti e il Giappone hanno inviato bombardieri B-52 con capacità nucleari nel Mar del Giappone, intensificando la tensione nella regione asiatica. Questa mobilitazione rappresenta una forte reazione alle manovre di Mosca e Pechino, evidenziando un aumento delle tensioni geopolitiche nel contesto del confronto tra le potenze mondiali.

Stati Uniti e Giappone hanno risposto alle ultime esercitazioni congiunte di Russia e Cina. Washington ha inviato i suoi bombardieri con capacità nucleari nel Mar del Giappone insieme ai caccia di Tokyo. I due alleati " hanno ribadito la loro ferma determinazione a impedire qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo con la forza e hanno confermato la posizione di prontezza sia delle Forze di autodifesa (SDF) che delle forze statunitensi ", ha comunicato il ministero della Difesa giapponese in una nota. La tensione resta altissima in una regione sempre più scossa dal recente braccio di ferro sino-giapponese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tensione nei cieli asiatici, i B-52 americani in volo: super-blitz dopo le manovre di Mosca e Pechino

