Tennistavolo | la seconda giornata delle Finals parla giapponese Bene Harimoto e Odo
La seconda giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo a Hong Kong ha regalato emozioni con protagonisti giapponesi come Harimoto e Odo, che si sono distinti nelle rispettive sfide. Le competizioni continuano a mettere in luce talenti di livello internazionale, confermando l'importanza di questo evento nel panorama mondiale del tennistavolo.
La seconda giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Hong Kong, è andata in archivio. Sui tavoli asiatici si sono alternati gli specialisti del singolare maschile, di quello femminile e del doppio misto. Ecco come sono andate le cose nelle varie categorie. Singolare maschile Prendono posto ai quarti di finale il giapponese Harimoto, che ha superato 4-2 il francese Gauzy, e i cinesi Lin Shidong (4-0 al connazionale Liang Jingkung) e Xiang Peng (4-2 al coreano An Jaehyun). Oltre a loro, last but not least il transalpino Felix Lebrun che regola 4-2 il brasiliano Hugo Calderano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nove vittorie consecutive della nazionale cinese di tennistavolo Il 6 dicembre, nella seconda fase della Coppa del Mondo a squadre miste ITTF 2025, la squadra cinese ha sconfitto la squadra svedese per 8-4, ottenendo la nona vittoria consecutiva.
