Tennista francese squalificato per 20 anni! Cos’ha fatto Quentin Folliot e l’indagine di ITIA

Il tennis francese è stato scosso da una notizia shock: Quentin Folliot, ex tennista con un passato da numero 488 del mondo, è stato squalificato per 20 anni. L’indagine condotta dall’ITIA ha rivelato comportamenti illeciti che hanno portato a questa severa sanzione, suscitando grande attenzione nel mondo dello sport.

Pochi conosceranno Quentin Folliot, tennista francese con un passato da numero 488 del mondo e mai partecipe in prima linea sul circuito maggiore. Il transalpino ha giocato nei Challenger e nei tornei ITF, senza strabiliare più di tanto e senza lasciare grande ricordo di sé. Il classe 1998 ha giocato l’ultimo incontro ufficiale nel marzo 2024, quando perse la semifinale dell’ITF M25 di Maceio (Brasile) contro il padrone di casa Alves e poi venne sospeso per via cautalare. Nulla di memorabile insomma, ma il nome di questo giocatore è balzato agli onori della cronaca nella giornata odierna. Il motivo è presto detto: l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha inflitto a Quentin Folliot una squalifica di venti anni, poiché ritenuto figura chiave in una rete dedita alla manipolazione degli incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it