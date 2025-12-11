Tempesta d’amore trame dal 15 al 19 dicembre 2025 | Philipp delude Roland e soffre per Ana

Le puntate di Tempesta d’Amore dal 15 al 19 dicembre 2025 su Rete 4 riservano momenti intensi, con Philipp protagonista di delusioni e sofferenze. Tra tensioni familiari e sentimenti contrastanti, i personaggi si troveranno a confrontarsi con scelte difficili e rivelazioni che cambieranno le loro vite.

Tempesta d'Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 15 al 19 dicembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Philipp, che prima deluderà il padre biologico Roland e poi dovrà affrontare il dolore di sapere Ana vicina a Vincent. Scopriamo insieme cosa accadrà. Tempesta d'amore, anticipazioni settimanali: Roland deluso da Philipp. Philipp fa una scoperta sconvolgente su suo padre Roland, con il quale non ha contatti da molti anni. L'uomo arriva al Fürstenhof sperando di ricucire i rapporti con il ragazzo, ma lui gli dice apertamente che ormai è troppo tardi e che è stato Markus a svolgere per lui il ruolo di genitore.

