Telese donna travolta da un’auto su viale Minieri | soccorsa dal 118

Una giovane donna è stata investita da un’auto mentre attraversava viale Minieri, a Telese Terme, intorno alle 18.30. L'incidente ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118. La dinamica e le condizioni della donna sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una giovane donna è stata investita intorno alle 18.30 da un’auto mentre attraversava viale Minieri, a Telese Terme. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure e trasportato la ferita in ospedale. La donna, secondo quanto si apprende, era cosciente al momento del trasferimento. Presenti anche i carabinieri della locale Stazione e gli agenti della Polizia Municipale della cittadina termale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese, donna travolta da un’auto su viale Minieri: soccorsa dal 118

Donna Luna Telese Terme - facebook.com Vai su Facebook