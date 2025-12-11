TEDxSondrio c’è voglia di Sconfinare | prevendite esaurite in dieci giorni

Le prevendite per il secondo TEDxSondrio, in programma il 9 maggio 2026 al Teatro Sociale, si sono esaurite in meno di dieci giorni. Un successo che testimonia l'entusiasmo e l'interesse crescente verso questo evento, che si preannuncia come un momento di confronto e ispirazione per la comunità.

Le prevendite del secondo TEDxSondrio, in programma sabato 9 maggio 2026 al Teatro Sociale, sono andate esaurite in poco meno di dieci giorni. Un risultato che conferma il forte interesse verso il tema dell’edizione, “Sconfinare”, un invito a superare limiti geografici, culturali e interiori per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it