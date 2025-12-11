Tecnologia saltano e si ricaricano da soli | arrivano i robot-insetto per ambienti ostili

Arrivano i robot-insetto, piccoli e potenti, progettati per operare in ambienti ostili o difficili da raggiungere. Dotati di capacità di salto sorprendenti e di autotrascinamento energetico, questi robot ispirati agli insetti rappresentano una innovativa soluzione tecnologica per esplorazioni remote e situazioni pericolose, offrendo nuove possibilità in settori come la ricerca e la sicurezza.

Saltano con una potenza sorprendente,  si ricaricano sfruttando l’interazione con l’ambiente  e sono minuscoli: sono  i robot ispirati agli insetti, che in futuro potranno essere utilizzati per raggiungere ambienti remoti, pericolosi o inaccessili agli esseri umani. Descritti sulla rivista  Science Robotics,  i robot-insetto sono il risultato della  ricerca condotta in Italia, nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,  dal gruppo di  Donato Romano, professore associato presso  l’Istituto di Biorobotica. Il risultato è un altro passo importante nell’evoluzione della robotica ispirata alla natura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

