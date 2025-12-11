Tecnologia saltano e si ricaricano da soli | arrivano i robot-insetto per ambienti ostili

Arrivano i robot-insetto, piccoli e potenti, progettati per operare in ambienti ostili o difficili da raggiungere. Dotati di capacità di salto sorprendenti e di autotrascinamento energetico, questi robot ispirati agli insetti rappresentano una innovativa soluzione tecnologica per esplorazioni remote e situazioni pericolose, offrendo nuove possibilità in settori come la ricerca e la sicurezza.

Saltano con una potenza sorprendente, si ricaricano sfruttando l’interazione con l’ambiente e sono minuscoli: sono i robot ispirati agli insetti, che in futuro potranno essere utilizzati per raggiungere ambienti remoti, pericolosi o inaccessili agli esseri umani. Descritti sulla rivista Science Robotics, i robot-insetto sono il risultato della ricerca condotta in Italia, nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal gruppo di Donato Romano, professore associato presso l’Istituto di Biorobotica. Il risultato è un altro passo importante nell’evoluzione della robotica ispirata alla natura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

#Chioggia #Innovazione #Tecnologia #EccellenzaItaliana #BzInformatica #Orgoglio - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 21 novembre è in programma un'esercitazione. Dalle 10:30 alle 12 circa, i treni di M3 saltano Zara. La stazione M5 di Zara resta aperta ma durante l'esercitazione non si può cambiare con M3.