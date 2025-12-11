Tecnologia IA al servizio dei giornalisti | piattaforma Bodoni contro le fake news

Una nuova piattaforma web basata sull’intelligenza artificiale è stata sviluppata per supportare i giornalisti nella verifica e approfondimento delle notizie. Con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità dell’informazione, Bodoni si propone come strumento contro le fake news, offrendo strumenti efficaci per garantire un’informazione più precisa e verificata.

Una piattaforma web basata sull’intelligenza artificiale realizzata per assistere i giornalisti nella ricerca e approfondimento delle notizie, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità e l’affidabilità dell’informazione e combattere le fake news. Frutto del progetto Bodoni, partito nel 2023, la piattaforma è stata al centro dell’incontro che ha avuto luogo ieri alla Luiss in cui è stato mostrato come funziona questo hub di algoritmi, intelligenza artificiale e banche dati che mira, grazie alla partnership con Fieg, a supportare circa 10.000 giornalisti e giornaliste in 400 redazioni, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze e al sostegno dei giornalisti provenienti da aree svantaggiate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it