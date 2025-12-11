Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | torna in scena ‘Bisticci & pasticci’ di Fabrizio Errico

Il Teatro Regio di Capitanata apre la stagione 2025/2026 con il ritorno della divertente produzione ‘Bisticci & pasticci’, scritto e diretto da Fabrizio Errico. Lo spettacolo promette di regalare momenti di ilarità e spensieratezza, portando il pubblico in un mondo di comicità e intrattenimento.

Sul palco del Teatro Regio di Capitanata torna lo spettacolo comico ‘Bisticci & pasticci’ con testi e regia di Fabrizio Errico. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 dicembre alle ore 21.00. Sul palco gli attori Giovanni Mancini, Paola Lo Muzio, Fabrizio Errico, Mimmo Mazza, Enrico Lioce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

I concerti di oggi mercoledì 10 dicembre! Centomilacarie: Milano, Magazzini Generali Apertura porte: 19.00 Opening act: 21.00 Inizio show: 21.45 *** Rkomi: Parma, Teatro Regio Apertura porte: 20.00 Inizio show: 21.00 *** Ph: Giorgia Zamboni - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Teatro Regio – Romeo e Giulietta Vai su X

Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025-2026: in scena la Compagnia Teatrale Santagatese con ‘Quand’ è brutt a rè cund’ - Sul palco del teatro di via Guglielmi andrà in scena sabato 6 e domenica 7 dicembre la commedia brillante in 2 atti in verna ... Secondo foggiatoday.it

I Concerti del Teatro Regio, parte la nuova stagione - 2025 del Teatro Regio, otto serate di grande musica sinfonica e corale, dal classicismo viennese alle audaci innovazioni del ... Si legge su ansa.it