Teatro Natale in casa Cupiello in scena all' Auditorium del Centro Sociale

11 dic 2025

Venerdì 12 dicembre alle 21, l'Auditorium del Centro Sociale di Salerno ospiterà la rappresentazione di

Appuntamento con il classico della tradizione partenopea "Natale in casa Cupiello". Lo spettacolo andrà in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 21, presso l’Auditorium del Centro Sociale di via Cantarella a Salerno. L'evento si inserisce nel cartellone della rassegna "Il Gioco Serio del Teatro –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

