Teatro Mobile riporta in scena Mosche e Troiane di Jean-Paul Satre

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 Teatro Mobile riporterà in scena con produzioni originali a Palestrina, Poli e Ostia le opere di Jean-Paul Satre “Mosche” e “Troiane”. Il format proposto da Teatro Mobile unisce rappresentazione teatrale, concerto e performance visiva in movimento. L’azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it