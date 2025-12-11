Teatro Mobile riporta in scena Mosche e Troiane di Jean-Paul Satre
Il Teatro Mobile presenta una doppia produzione dedicata a Jean-Paul Sartre, portando in scena
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 Teatro Mobile riporterà in scena con produzioni originali a Palestrina, Poli e Ostia le opere di Jean-Paul Satre "Mosche" e "Troiane". Il format proposto da Teatro Mobile unisce rappresentazione teatrale, concerto e performance visiva in movimento.
TROIANE di Pina Catanzariti con Diletta Maria D'Ascanio, Luana Mita, Eleonora Zavaglia con Claudia Frisone e Raffaele Gangale interventi dal vivo di Mira (violino) regia di Marcello Cava Una produzione originale TEATRO MOBILE "Troiane" propone una nu
