Teatro delle Passioni in scena fino al 21 dicembre il ' Tristano e Isotta' di Virginia Landi

Modenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 21 dicembre, il Teatro delle Passioni ospita

Tristano e Isotta è il nuovo progetto di Virginia Landi, regista due volte finalista al Bando Regist* Under 35 della Biennale Teatro di Venezia, e Tatjana Motta, drammaturga e sceneggiatrice vincitrice del 55° Premio Riccione per il Teatro, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

