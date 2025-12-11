Teatro del Maggio | le romanze di Luigi Gordigiani in un CD Prima incisione mondiale con Marina Comparato
Il Teatro del Maggio presenta per la prima volta in un CD le romanze di Luigi Gordigiani, interpretate da Marina Comparato. Compositore e figura centrale della scena musicale ottocentesca fiorentina, Gordigiani era noto come
La stampa ottocentesca definiva con affetto "lo Schubert italiano", maestro della romanza da salotto e figura cardine della Firenze risorgimentale
Dodici titoli d'opera dal Barocco al contemporaneo, due cicli sinfonici diretti dal nuovo direttore musicale Daniele Gatti, numerosi concerti sinfonici e sinfonico-
Firenze, 12 maggio 2025 – Continua la programmazione del Maggio Aperto, il ciclo di eventi inserito nell'ambito del Festival del Maggio fino a lambire le soglie della stagione estiva del Teatro.