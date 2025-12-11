Teatro Arbostella Sasà Palumbo diverte ancora | in scena l’esilarante Se fa comme dico i…

Anteprima24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Arbostella ha ospitato con successo il quarto spettacolo della XVIII Stagione Teatrale 2025-26, confermando la vivacità della scena culturale locale. Sul palco, Sasà Palumbo ha regalato un’interpretazione esilarante in “Se fa comme dico i…”, coinvolgendo il pubblico con la sua comicità e talento.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Teatro Arbostella ha accolto con successo di pubblico e di critica anche il quarto appuntamento della sua  XVIII Stagione Teatrale 2025-26.  Cartellone che riscuote sempre tanti apprezzamenti e applausi testimoniato dal gran numero di abbonati che accompagna da anni la rassegna ideata da Gino Esposito e oggi portata avanti con passione dal figlio  Arturo Esposito  e dalla presidente  Immacolata Caracciuolo. Protagonista dei primi tre weekend di dicembre è una delle punte di diamante della stagione dell’Arbostella ovvero il noto attore, autore e regista  Sasà Palumbo, che, con la sua compagnia  Acis il Sipario, ha messo in scena la brillante commedia “ Se fa comme dico i. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

