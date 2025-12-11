Teatro alla Scala malore improvviso per direttore Riccardo Chailly opera interrotta e 72enne trasportato in ospedale in codice giallo - VIDEO

Durante una recita al Teatro alla Scala, il direttore Riccardo Chailly ha accusato un malore improvviso, interrompendo l'opera. Trasportato in ospedale in codice giallo, il 72enne avrebbe voluto comunque continuare la serata nonostante le sue condizioni. La scena ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e il personale presente.

Secondo diverse testimonianze, Chailly avrebbe accusato il malore improvviso proprio verso la fine dell’atto, ma avrebbe comunque insistito per proseguire la serata. Determinato a non interrompere lo spettacolo, ha avviato la direzione del secondo atto, fino a quando la debolezza non ha prevalso, re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Teatro alla Scala, malore improvviso per direttore Riccardo Chailly, opera interrotta e 72enne trasportato in ospedale in codice giallo - VIDEO

Al Teatro La Scala di Milano il direttore d'orchestra Riccardo Chailly ha un malore in serata, opera interrotta e pubblico rimandato a casa. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Al Teatro La Scala il direttore d'orchestra Riccardo Chailly ha un malore in serata, opera interrotta e pubblico rimandato a casa. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'. #ANSA Vai su X

Riccardo Chailly: malore improvviso alla Scala. Opera interrotta, direttore portato in ospedale in ambulanza - Il maestro, 72 anni, si è sentito male durante la seconda recita di "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" ed è stato costretto a interrompere lo spettacolo, con il pubblico che è stato rimandato ... Lo riporta today.it

Paura al Teatro alla Scala: direttore d’orchestra colto da malore improvviso - E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di ‘Una lady Macbeth del distretto di Mcesk’. Come scrive msn.com