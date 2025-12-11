Tax Credit Librerie 8,2 milioni dal Mic | alla Campania più di 523mila euro
Il Ministero della Cultura ha aperto il bando per il Tax Credit Librerie 2024, con un finanziamento totale di 8,2 milioni di euro. La Campania riceverà oltre 523 mila euro, a sostegno delle librerie locali. La scadenza per la presentazione delle domande è stata il 31 ottobre.
Lo scorso 31 ottobre si è chiuso il bando della Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura per la presentazione delle domande d’accesso al Tax Credit Librerie, riferito al 2024. Sono pervenute 1.235 domande da parte degli esercenti per un totale di 1.811 punti vendita. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono stati ammessi al contributo 1.109 esercenti per un totale di 1.250 punti vendita. La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Tax Credit Librerie: oltre 157mila euro assegnati alla #Calabria calabriadirettanews.com/2025/12/11/tax… via @CDNewsCalabria Vai su X
LIBRERIE A PARIGI - Chiude LE POINT DU JOUR https://www.sortiraparis.com/it/notizia/a-parigi/articles/337759-punto-del-giorno-libreria-parigi-chiusura-definitiva È una notizia straziante per i clienti abituali di questa libreria indipendente situata nel Quartier - facebook.com Vai su Facebook
Alla Basilicata 51mila euro per il ‘Tax Credit Librerie’ a favore dei piccoli librai - 449 euro la somma che il Ministero della Cultura ha messo a disposizione degli esercenti per sostenere l’attività dei piccoli librai. Come scrive trmtv.it
Tax Credit Librerie, alla Valle d'Aosta 39mila euro - Lo scorso 31 ottobre si è chiuso il bando del Ministero della Cultura, riferito al 2024, per l'accesso al Tax Credit Librerie. Riporta aostaoggi.it