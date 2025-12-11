Tatiana Tramacere rompe il silenzio | Non ero lucida mi sono nascosta perché non riesco a nominare ciò che ho | VIDEO

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, rompe il silenzio dopo essere stata trovata: si era nascosta volontariamente dall’amico Dragos. In un'intervista a Chi l’ha visto?, la ragazza spiega le ragioni delle sue scelte e il motivo per cui non era lucida al momento. La sua testimonianza chiarisce i motivi dietro il suo comportamento e la sua sparizione.

Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò che si credeva scomparsa ma che in realtà si era volontariamente nascosta dall’amico Dragos, rompe il silenzio e spiega ai microfoni di Chi l’ha visto? il perché delle sue azioni. “Non è stata una bravata, vivo una guerra silenziosa con qualcosa che non ho ancora imparato a nominare senza tremare” ha dichiarato la ragazza, che ha confermato di essersi allontanata di sua spontanea volontà e di aver chiesto aiuto a Dragos, che l’ha ospitata per undici giorni nella sua mansarda. “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle Forze dell’Ordine, a ogni cittadino di Nardò” afferma Tatiana Tramacere che si augira “di uscire da questo casino”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Non ero lucida, mi sono nascosta perché non riesco a nominare ciò che ho” | VIDEO

