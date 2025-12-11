Tatiana Tramacere le prime parole dopo la scomparsa | Non è stata una bravata non l’ho fatto per popolarità

Ildifforme.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo la sua scomparsa, dichiarando che quanto accaduto non è stato una bravata né mosso da desiderio di popolarità. Ha ammesso di aver agito sotto l'impulso delle emozioni e delle sue fragilità, chiarendo la sua posizione e il suo stato d’animo in un momento difficile.

Tornando a parlare della sua decisione, Tramacere ha chiarito che quanto avvenuto "non sarebbe una bravata", ma ha ammesso anche di non aver agito con lucidità e di essersi fatta travolgere dalle emozioni e dalle sue fragilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tatiana Tramacere, le prime parole dopo la scomparsa: "Non è stata una bravata, non l'ho fatto per popolarità"

