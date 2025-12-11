Tatiana Tramacere la 27enne rompe il silenzio con annuncio choc | Da 2 anni ho una malattia avevo paura e sono scappata da Dragos - VIDEO

Tatiana Tramacere, 27 anni, rompe il silenzio con un annuncio sorprendente: dopo aver vissuto con una malattia da due anni, ha deciso di rivelare la sua verità e di condividere il motivo della sua fuga da Dragos. L'articolo ricostruisce i dettagli di questa vicenda, tra cui l’importante esame di controllo programmato.

Secondo quanto ricostruito, Tatiana avrebbe dovuto sottoporsi a un esame di controllo legato alla malattia scoperta 2 anni fa. Proprio l’approssimarsi della visita l’avrebbe precipitata in uno stato di forte ansia, inducendola ad allontanarsi improvvisamente dalla sua abitazione Tatiana Trama. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

