Tatiana Tramacere la 27enne rompe il silenzio con annuncio choc | Da 2 anni ho una malattia avevo paura e sono scappata da Dragos - VIDEO

Tatiana Tramacere, 27 anni, rompe il silenzio con un annuncio sorprendente: dopo aver vissuto con una malattia da due anni, ha deciso di rivelare la sua verità e di condividere il motivo della sua fuga da Dragos. L'articolo ricostruisce i dettagli di questa vicenda, tra cui l’importante esame di controllo programmato.

Secondo quanto ricostruito, Tatiana avrebbe dovuto sottoporsi a un esame di controllo legato alla malattia scoperta 2 anni fa. Proprio l'approssimarsi della visita l'avrebbe precipitata in uno stato di forte ansia, inducendola ad allontanarsi improvvisamente dalla sua abitazione

#Tatiana Tramacere parla della sua scomparsa, da Nardò, a "Chi l'ha visto" e spiega: "L'ho fatto per questioni personali e fisiche, non per popolarità". Dal 24 novembre non aveva più dato sue notizie, nascondendosi nella mansarda dell'amico Dragos.

La 27enne di Nardò che si credeva scomparsa parla ai microfoni di "Chi l'ha visto?" - “Non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da emozioni troppo forti e dalla fragilità che non ... Si legge su tpi.it

“Dragos? Mi ha aiutato, non ha colpe. Da due anni affronto qualcosa che non riesco a nominare senza tremare”: Tatiana Tramacere rompe il silenzio - La 27enne scomparsa da Nardò chiarisce: "Dragos non ha colpe, scappo quando si avvicina il giorno della visita" ... ilfattoquotidiano.it scrive