Tatiana e la confessione sulla sua finta scomparsa l' ombra della malattia | Quando si avvicina una visita scappo

Tatiana rivela la verità sulla sua finta scomparsa, svelando l’ombra della malattia che la ha colpita. In un’intervista, ha spiegato come il timore delle visite mediche la porti a scappare, sottolineando che il suo gesto non è stato un capriccio, ma il risultato di una difficile battaglia interiore iniziata quasi due anni fa.

"La mia scomparsa non è stata una bravata o un gesto per attirare l'attenzione come pensano molti, ma è nata da una battaglia interiore che porto avanti da quasi due anni. Una guerra silenziosa che a tratti mi spezza, che non ho ancora imparato a nominare senza tremare". A parlare è la 27enne.

