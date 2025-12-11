tassi la fed taglia ancora e torna a comprare titoli

La Federal Reserve ha annunciato il terzo taglio consecutivo dei tassi d'interesse, riducendoli di un quarto di punto percentuale. La decisione, approvata da nove membri su dodici, segna un nuovo intervento nella politica monetaria statunitense, con la banca centrale che torna a comprare titoli per sostenere l'economia.

Il terzo taglio consecutivo ai tassi d'interesse della Federal Reserve è realtà: ieri l'istituto centrale americano ha annunciato un'ulteriore sforbiciata da un quarto di punto, portando il costo del denaro in una forbice fra i 3,50 e il 3,75% con un voto favorevole di nove governatori contro tre. Tra di loro anche il trumpiano Stephen Miran, che ha votato negativamente solo perché avrebbe avuto una riduzione di almeno mezzo punto. Ma c'è di più: perché l'istituto guidato da Jerome Powell, al fine di assicurare maggiore liquidità all'economia, ha annunciato che acquisterà 40 miliardi di dollari in titoli del Tesoro americano nei prossimi 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it