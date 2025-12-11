Tassi Fed | dopo il taglio la pausa? Powell avverte | mercato del lavoro debole

Dopo sei tagli ai tassi negli ultimi due anni, la Federal Reserve si prepara a prendere una pausa, mentre Jerome Powell avverte sulla debolezza del mercato del lavoro. La decisione riflette un atteggiamento di osservazione e cautela, in un contesto di evoluzione economica ancora incerta.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che, dopo sei tagli ai tassi negli ultimi due anni, la Banca centrale americana può ora permettersi di “fare un passo indietro e osservare” l’evoluzione dell’economia. “Valuteremo con attenzione i dati in arrivo”, ha detto il presidente durante la conferenza stampa dopo la riunione del FOMC, rimarcando che la Fed è “ben posizionata per aspettare e vedere come si evolverà l’economia”. Powell ha riconosciuto divisioni interne sul futuro dei tassi: “Alcuni pensano che dovremmo fermarci qui e aspettare, altri che dovremmo tagliare di più l’anno prossimo”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it